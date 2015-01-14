Україна за рік збільшила виробництво м'яса і молока

Обсяг виробництва м'яса в Україні (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) у 2014 році становив 3,3 млн тонн (у живій вазі), що на 4,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, виробництво молока в країні минулого року зросло на 0,4% - до 11,2 млн тонн. Обсяг виробництва яєць в Україні за зазначений період становив 19,909 млрд штук, що на 4,3% більше, ніж роком раніше.

Читайте такожДепутати скасували заборону на продаж молочної та м’ясної продукції, виробленої селянамиЯк повідомляв УНІАН, виробництво м'яса в Україні у 2013 році зросло на 8,2% порівняно з 2012 роком до 3,4 млн тонн, молока - на 1,1%, до 11,5 млн тонн, яєць - на 2,5%, до 19,591 млрд штук.