Українські аграрії намолотили майже 58 мільйонів тонн зерна

В Україні триває посів озимих культур, якими засіяно 6,9 млн га, або 96% до прогнозу.

Українські аграрії станом на 30 жовтня намолотили 57,5 млн тонн зернових культур з площі 13,3 млн га, або 90% до прогнозу, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Читайте такожВ Україні скоротилися запаси пшениці

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 млн тонн на площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 22,5 млн га на площі 3,2 млн га, або 70% до прогнозу, при врожайності 70,3 ц/га; гречки - 133 тис. тонн на площі 106 тис. га, або 98% до прогнозу, при врожайності 12,6 ц/га; проса - 75 тис. тонн на площі 48 тис. га, або 93% до прогнозу, при врожайності 15,5 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 13,1 млн тонн на площі 5,8 млн га (96%) при врожайності 22,4 ц/га; сої - 4,1 млн тонн на площі 1,6 млн га (93%) при врожайності 25,4 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн на площі 1 млн га при врожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 10,2 млн тонн на площі 211 тис. га, або 76% до прогнозу, при врожайності 486 ц/га.

У міністерстві зазначили, що поряд із збиранням зернових в Україні триває посівна кампанія. Так, за станом на 30 жовтня українські аграрії засіяли озимими зерновими 6,9 млн га, або 96% до прогнозованих 7,2 млн га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових у 2018 році до 64 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 млн т.