Україна істотно скоротила імпорт м'яса і збільшила його експорт

Україна у 2014 році істотно скоротила імпорт більшості видів м'яса порівняно з 2013 роком, наростивши експорт свинини і м'яса птиці.

Згідно з митною статистикою, оприлюдненою на сайті Державної фіскальної служби, минулого року Україна імпортувала 1,9 тис. тонн свіжої, охолодженої і замороженої яловичини, що майже удвічі менше, ніж роком раніше. При цьому експорт цієї продукції з України у 2014 році скоротився на 9,2% - до 21,5 тис. тонн.

Імпорт свинини до країни минулого року знизився у 4,9 разу – до 30,8 тис. тонн, тоді як поставки м'яса свиней з України за кордон зросли удвічі – до 9,3 тис. тонн.

За даними ДФС, у 2014 році Україна купила на зовнішніх ринках майже 61 тис. тонн м'яса і субпродуктів птиці, що на 14,5% менше, ніж у 2013 рік, тоді як експортні поставки з країни зросли на 20,1% - до 174,7 тис. тонн.

Читайте такожУкраїна за рік збільшила виробництво м'яса і молокаОсновними імпортерами української яловичини минулого року були Росія, Білорусь, Азербайджан, свинини – Росія, Молдова, Білорусь, м'яса птиці – Ірак, Нідерланди, Казахстан.

Купувала яловичину Україна переважно у США, Австралії, Бразилії, свинину – в Польщі, Німеччині, Бразилії, м'ясо і субпродукти птиці – в США, Польщі, Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, експерти пов'язують скорочення імпорту м'яса до України у 2014 році з девальвацією гривні, через яку закупівля цієї продукції за кордоном частково втратила економічну привабливість.