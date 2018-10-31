«Укрлендфармінг» повністю завершив посів озимих культур

Попри аномально суху погоду, посівна кампанія групи «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка по озимим культурам завершився вчасно.

Найбільший агрохолдинг країни – група компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка - повністю й вчасно завершила посівну кампанію озимих культур, незважаючи на аномальну суху погоду, що встановилася на всій території України .

Про це УНІАН повідомив директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський.

«Завдяки аномально сухій погоді восени посівна кампанія Групи «Укрлендфармінг» по озимим культурам завершилася вчасно. Майже всі господарства, за винятком південних областей, закінчили роботи до середини жовтня», - сказав Спаський.

При цьому директор з агровиробництва уточнив, що відсутність опадів сприяла динамічному ходу посівної, проте з'явилися складнощі з обробкою ґрунту після збирання попередніх культур.

«Проблеми усували необхідними агротехнологічними заходами й довели рівень якості обробки до необхідного», - додав Спаський.

Зараз, за його словами, на 97% посівів є сходи озимих культур і знаходяться вони в хорошому стані.

«Правда, через нестачу вологи в південних областях на 3% полів ще відсутні сходи. Однак впевнені: дощі, які вже почалися на цьому тижні, значно поліпшать ситуацію», - підкреслив Віктор Спаський.

Як повідомляв УНІАН, у першій декаді жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства повідомляло про те, що вітчизняні аграрії засіяли озимими майже 80% запланованих площ. У міністерстві також зазначили, що попри більш пізній старт посівної в цьому році, у результаті її темпи випередили минулорічні на 16%.

«Український клуб аграрного бізнесу» також вказував на ще одну особливість цьогорічної посівної кампанії – через інфляцію та зростання цін на нафтопродукти вона подорожчала на 23% - до 127 млрд грн.

Раніше директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський в коментарі УНІАН зазначав, що для збільшення ефективності посіву озимих, операції проводяться широкозахватними високопродуктивними комплексами і сівалками з одночасним внесенням мінеральних добрив у рядки. А для посіву озимої пшениці були підібрані кращі сорти провідних вітчизняних і зарубіжних компаній.

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні.