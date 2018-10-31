"Аграрний фонд" збільшив чистий прибуток у 1,5 раза

Чистий дохід фонду від реалізації продукції у звітному періоді зріс на 60,8% - до 3,7 млрд грн.

Державне підприємство Аграрний фонд, що займається форвардними закупівлями, в січні-вересні 2018 року отримало 31,1 млн грн чистого прибутку, що в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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Згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід Аграрного фонду від реалізації продукції в звітному періоді зріс на 60,8% - до 3,7 млрд грн.

Валовий прибуток підприємства становив 323,5 млн грн, що на 18,5% більше, ніж у січні-вересні 2017 року. Операційний прибуток Аграрного фонду зріс на 48,3% – до 109,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, "Аграрний фонд" в 2017 році збільшив чистий прибуток майже вдвічі - до 94,8 млн грн.

ПАТ «Аграрний фонд» було створено в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.