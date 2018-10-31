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Символ Хеловіну: українські гарбузи визнали найсмачнішими у світі (відео)

19:38, 31 жовтня 2018
Агро
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У світі відзначають Хеловін - День усіх святих, традиційним символом якого є Джек-ліхтар із гарбуза.

В Україні їх теж вирізають - щоправда, селекціонери кажуть, наші гарбузи - більше для їжі, ніж для краси. Вони вдвічі солодші від американських і вважаються найсмачнішими в світі. 

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Теги: #Гарбуз#Хеловін