Символ Хеловіну: українські гарбузи визнали найсмачнішими у світі (відео)
19:38, 31 жовтня 2018Агро
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Вони вдвічі солодші від американських і вважаються найсмачнішими в світі.
Українські гарбузи вважаються найсмачнішими в світі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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У світі відзначають Хеловін - День усіх святих, традиційним символом якого є Джек-ліхтар із гарбуза.
В Україні їх теж вирізають - щоправда, селекціонери кажуть, наші гарбузи - більше для їжі, ніж для краси. Вони вдвічі солодші від американських і вважаються найсмачнішими в світі.
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