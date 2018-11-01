Українські аграрії експортували понад 13 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці становив 7,5 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) станом на 1 листопада експортували 13,2 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 7,5 млн тонн, ячменю - 2,6 млн. тонн, кукурудзи - 2,8 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 65,7 тис. тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.