Кабмін збільшив дотації найбільшим агрохолдингам в 2018 році на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн

З 220 мільйонів гривень, які агрохолдинги отримали в першому півріччі 2018 року в якості часткового відшкодування вартості будівництва ферм, 187 млн грн, або 85% суми, що традиційно припадає на "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

Кабінет міністрів України у середу, 31 жовтня, вніс зміни до розпорядження уряду, згідно з яким найбільшим агрохолдингам країни в рамках компенсації будівництва ферм суму до кінця 2018 року буде збільшено на 500 мільйонів гривень - до 1,7 мільярда гривень.

Про це сказано у документі "Про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства", текстом якого володіє УНІАН.

Цим же документом передбачено, що на 15 тисяч гривень, до 515 тисяч гривень, буде збільшена дотація на утримання корів, а також на 15 тисяч гривень зменшено допомогу бджолярам і кролівникам.

Згідно з розміщеним на сайті Мінагропроду розподілу коштів, станом на 20 липня 2018 року, всього 5 компаній отримали 220 мільйонів гривень у рамках надання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм.

З цих 220 мільйонів гривень понад 187 мільйонів гривень отримала "Вінницька птахофабрика", що входить до найбільшого агрохолдингу країни - "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 мільярда гривень. З цієї суми 4 мільярда передбачено на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

Однак станом на середину жовтня, за даними Інституту аграрної економіки, уряд з 6,3 мільярда гривень зміг виділити на дотації українським аграрії лише 27%. Причому найгірше виконується програма підтримки фермерів – ця програма освоєно всього на 2%.

Група компаній "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка вже кілька років є абсолютним лідером по одержання з бюджету аграрних дотацій. Згідно даних ДФС, лише за підсумками трьох кварталів 2017 року "Миронівський хлібопродукт" отримав 1,25 мільярда гривень держпідтримки.

При цьому МХП за підсумками 2017 року отримав 230 мільйонів доларів чистого прибутку, що в 3,3 рази більше, ніж роком раніше.

Наприкінці 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман, реагуючи на критику з боку народних депутатів з приводу дотування з бюджету в основному великих агрохолдингів, включаючи агрохолдинг МХП, неодноразово обіцяв змінити механізм розподілу дотації аграріям. Проте він до цих пір залишається незмінним.

Протягом 2018 року українські аграрії і експерти неодноразово просили уряд перерозподілити кошти державних дотацій, зокрема, спрямувати кошти на здешевлення кредитів для фермерів, а також спростити механізм отримання дотацій для малих та середніх господарств.