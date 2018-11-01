Україна скоротила виручку від аграрного експорту до $13 мільярдів

При цьому зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу сягнув 16,8 мільярда доларів.

Україна за дев'ять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 12,9 мільярда доларів, що на 27,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

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"За результатами січня-вересня 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу досяг 16,8 мільярда доларів. Український експорт при цьому становить 12,9 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

За словами Трофімцевої, незважаючи на те, що за результатами 9 місяців цього року показники експорту показали скорочення, обсяги врожаю в 2018 році дають всі підстави очікувати результати за підсумками року не гірше торішніх, коли український аграрний експорт досяг рекордних 18 мільярдів доларів.

Заступник міністра зазначила, що до трійки товарів-лідерів аграрного експорту традиційно входять зернові культури з часткою 37%, олії - 24,1% і насіння олійних культур - 10,3%.

Трофімцева додала, що порівняно з попереднім роком збільшилися обсяги експорту насіння ріпаку - на 15,2%, м'яса та субпродуктів домашньої птиці - на 29,3%, яєць птиці - на 73,9%, олії ріпаку або гірчиці - на 83,9%, горіхів - на 79,4%, шоколаду та інших продуктів з вмістом какао - на 21,3%, олії соєвої - на 18,3%, маргарину - на 31,9%, кондитерських виробів з цукру - на 20%, масла вершкового та інших жирів, вироблених з молока - на 16,3%, хлібобулочних, кондитерських виробів - на 12%, вин виноградних натуральних - на 46,5%.

У географічній структурі експорту української аграрної та харчової продукції перше місце посідають країни Азії з часткою 43,5%, друге місце обіймають країни ЄС - 31,8%, Африканські країни - 13%.

Крім того, Трофімцева уточнила, що до трійки лідерів азіатських країн-імпортерів української продукції входять Індія, Китай і Туреччина, а до трійки лідерів європейських країн-імпортерів - Нідерланди, Польща та Італія. Серед країн Африки найбільше української аграрної продукції закуповують Єгипет, Туніс і Марокко.

Як повідомляв УНІАН, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16%, до майже 18 мільярдів доларів.