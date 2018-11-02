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В Україні продовжує дорожчати хліб

10:02, 02 листопада 2018
Агро
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За рік хліб в Україні подорожчав на третину / фото УНІАН

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Хлібний кошик - це кілограм пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, кілограм пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, кілограм житнього хліба та батон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша вартість кошика в Києві - майже 86 гривень. А найменша його ціна - в Миколаївській області - 58 гривень.

Експерти прогнозують подальше зростання ціни на хліб. До кінця року він може подорожчати ще на 10%.

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Теги: #ціни на хліб