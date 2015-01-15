Кабмін призначив першого заступника міністра агропроду

Першим заступником міністра агропроду став екс-менеджер агрохімічної компанії Vitera

Кабінет міністрів України призначив Ярослава Краснопільського першим заступником міністра аграрної політики і продовольства. Згідно з повідомленням Мінагропроду, таке рішення уряд прийняв на засіданні 14 січня. До призначення заступником міністра Краснопольський працював директором з маркетингу агрохімічної компанії Vitera. Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Кабмін призначив генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимира Лапу заступником міністра аграрної політики.

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