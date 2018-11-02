Молочне тваринництво складно розвивати без держдотацій через високі витрати на утримання стада - "Укрлендфармінг"

При цьому тваринництво, в тому числі і молочне, - це одне з основних джерел робочих місць у селах, яке могло б сприяти їх розвитку.

Молочне тваринництво в Україні складно розвивати без державних дотацій через високі витрати на утримання стада, зокрема, на кормові продукти.

Про це журналістам повідомив директор з виробництва групи компаній "Укрлендфармінг" Василь Лобода.

"Селу дуже складно виживати без тваринництва. Є тваринництво - є робочі місця. Процес урбанізації, коли люди з сіл їдуть в райцентри, міста або за кордон, можна зупинити, якщо на селі з'явиться більше робочих місць. Тому я вважаю, що зусилля нашого уряду повинні бути спрямовані саме на дотування тваринництва, так як воно в основному створює робочі місця в селах", - сказав він.

Лобода зазначив, що в будь-якій європейській країні молочне тваринництво - це напрямок, якому проблематично розвиватися без державних дотацій, в основному через високу вартість кормових продуктів. При цьому, за його словами, тваринництво, в тому числі і молочне, - це одне з основних джерел робочих місць у селах, яке могло би сприяти їх розвитку.

За словами Лободи, на фермах Деснянського кластера виробляється молоко вищого сорту і міститься 2,9 тис. голів голштинської молочної породи корів, середній річний надій яких - 7,3 тис. кг, в той час, як по Україні середній надій становить лише 6,7 тис. кг.

"Що стосується виробництва молока, то щодня ми виробляємо понад 300 тонн молока по всій системі "Укрлендфармінг", які реалізуємо на близько 20 молокозаводів. В цьому році ферма буде мати орієнтовний надій на корову 9,3 тис. кг", - сказав він.

Лобода зазначив, що такі високі результати стали можливими завдяки наполегливій селекційній роботі над генетичними характеристиками молочного поголів'я, а також запровадження нових технологій вирощування і утримання молочного стада.

При цьому корови голштинської породи, за словами Лободи, досить вимогливі до догляду і погано пристосовані до утримання в кліматичних умовах України. Саме тому в планах на наступні роки - потроху заміняти її на голландську молочну породу. Лобода зазначив, що голландська порода більш пристосована до українських кліматичних умов, крім того, молоко цієї породи володіє більш високою якістю - містить більше жирів. Хоча, зазначив він, це процес, який вимагає не одного року селекційної роботи.

"Переформатування стада на нову породу займає роки. Якщо зоотехнік помиляється в селекції, це відображається через два-три роки, тому швидко цей процес не відбувається", - підкреслив Лобода.

Крім того, "Укрлендфармінг" впроваджує нові технології у змісті молочної худоби, що дозволяє значно підвищувати його продуктивність. Так, корови більшу частину часу проводять на відкритому повітрі, але в той же час, в загонах встановлені спеціальні укриття, які захищають стадо від дощів і від спеки. Крім того, тварини протягом всього дня мають доступ до збагаченого корисними речовинами корму. Адже, за словами директора з виробництва "Укрлендфармінга", цілодобовий доступ до корму - це обов'язкова умова високих надоїв і якісного молока.

Лобода також зазначив, що, незважаючи на всі складності утримання молочного стада, рентабельність молочної ферми істотно вища, ніж м'ясної.

"Справа в тому, що в Україні поголів'я молочної худоби нечисленне, і з кожним роком воно скорочується. Тому існує дефіцит. Попит є і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку, хоча останнім часом безліч молокозаводів переорієнтується саме на зовнішні ринки. Тому рентабельність нашої ферми досить непогана - 50% і вище", - пояснив він.

Він додав, що в наступному році головними цілями Деснянського кластера в молочному напрямку підвищення урожайності та якості кормових культур по всьому кластеру, що дозволить знизити витрати на виробництво кормів для молочного поголів'я, а також введення в експлуатацію 50 пологових боксів для корів маточного поголів'я для поліпшення технології вирощування молочного стада.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектора на 2019 рік, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,9 млрд грн.

Згідно з бюджетом на 2019 рік, програма на підтримку тваринництва з обсягом фінансування 4 млрд грн припускає 30%-ву виплату компенсації вартості будівництва нових комплексів, розмір якої - до 500 млн грн на один об'єкт.

У лютому 2018 року Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 млрд грн. З цієї суми 4 млрд передбачені на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

Державне фінансування сільгоспвиробників у 2018 році в розмірі 6,3 млрд грн стало можливим завдяки нормі Бюджетного кодексу про спрямування 1% від валового виробництва сільськогосподарської продукції на підтримку аграрного сектора.

Виробництво молока в Україні у 2017 році скоротилося на 0,5% - до 10,3 млн тонн.

Українські виробники молока за підсумками 2017 року збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком, коли було експортовано 109,2 тис. тонн на суму 158 млн дол.