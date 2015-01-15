Україна до липня зможе експортувати понад 4 мільйонів тонн пшениці

Україна без збитків для продовольчої безпеки зможе поставити на зовнішні ринки до кінця 2014/2015 маркетингового року (МР, липень 2014 - червень 2015 року) до 4,2 млн тонн пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістів президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

"У нас раціональний експорт по пшениці, який забезпечить всі необхідні запаси на наступний сезон по пшениці, - це майже 4,2 млн тонн до кінця року", - сказав Клименко.

За його словами, УЗА спільно з Міністерством аграрної політики і продовольства мають намір щотижня проводити моніторинг митної статистики поставок пшениці, щоб не допустити її надмірного експорту.

Читайте такожПшениця з України і Євросоюзу замінить російську - Мінсільгосп США"Залежно від того, як піде експорт, ми вчора домовилися в міністерстві, що будемо практично щотижня спостерігати дані митниці і дивитися, як іде експорт, щоб у нас не було перевивезення як у 2001 році", - сказав глава УЗА.

За даними Мінагропроду, запаси продовольчого зерна в Україні на 1 січня становлять 6,5 млн. тонн при внутрішній потребі країни в 2,7 млн тонн у січні-червні.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії до 14 січня з початку 2014/2015 МР експортували 20,2 млн. тонн зернових, зокрема 8,35 млн тонн пшениці. У цілому, в поточному МР Україна за різними оцінками зможе поставити на зовнішні ринки 33-36,7 млн тонн зернових.