КСУ відмовився оцінювати мораторій на продаж землі

Постанова про відмову у відкритті конституційного провадження у справі була прийнята 1 листопада.

Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, йдеться на офіційному сайті суду.

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"Прийнята постанова Великої палати Конституційного суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", - йдеться в рішенні КСУ від 1 листопада.

Відзначається, що Велика палата КСУ на засіданні розглядала питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 Розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землю, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.