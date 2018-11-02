На українських полях половина сої генетично модифікована – дослідження

Питання законодавчого врегулювання обігу ГМО має бути вирішено не пізніше 2019 року згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

На українських полях практично половина - 48% вирощуваної сої є генетично модифікованою.

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Такі результати дослідження під час прес-конференції в УНІАН презентував президент Асоціації Agent Green (Румунія) Габріель Паун.

Як розповів Паун, для проведення дослідження на наявність генетично модифікованих продуктів (ГМО) у посівах сої в Україні було відібрано зразки соєвих полів із шести областей України (Полтавська, Хмельницька, Київська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька), де знаходиться близько половини українського виробництва сої .

«Ми вибрали шість регіонів України, які в загальній структурі виробництва сої становлять понад 50%, і з кожної області ми відібрали десять зразків із десяти різних полів. Двадцять дев'ять із шістдесяти зразків виявилися позитивними», - повідомив Паун.

Для підтвердження результатів тесту Асоціація звернулася до федеральної лабораторії Австрії Umweltbundesamt.

«Ми віддали результати аналізів для підтвердження того, що результати наших тестів дійсні. При цьому також підтвердився факт, що це не випадкове забруднення, це і є - фактичний вміст ГМО. Це ГМО-сорти, які вирощуються на території України», - зазначила своєю чергою, присутня на прес-конференції керівник регіонального представництва Асоціації «Дунайська Соя» в Україні Оксана Просоленко.

При цьому, за її словами, такі результати свідчать про пряме порушення українського законодавства.

«Навіть сама цифра не має значення. Ми говоримо про те, що більша частина ринку працює в нелегальній зоні. Вирощування генно-модифікованих культур на сьогодні в Україні нелегальне, оскільки ми офіційно не маємо жодної зареєстрованої ГМ-лінії в Україні. Все, що відбувається на прикладі сої, - це все нелегальне поле, яке ми хотіли б спробувати привести у відповідність до чинного законодавства», - сказала Просоленко.

Як додав Паун, питання законодавчого врегулювання обігу ГМО має бути вирішено не пізніше 2019 року, адже згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, Україна зобов'язана імплементувати в національне законодавство 15 актів права ЄС, які стосуються питань апробації, реєстрації, розміщення на ринку, контролю, співіснування та транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів.

«Ми провели цю роботу, щоб загалом допомогти Україні пройти шлях, подібний до того, який пройшла Румунія 15 років тому напередодні вступу до Європейського Союзу - покращити відповідне регулювання щодо обігу ГМО-культур і загалом зробити вибір на користь вирощування не ГМО-продукції, яка має більше ринкових можливостей», - сказав Паун.

За словами Просоленко, ключові асоціації спільно з громадськими організаціями написали відкритий лист-звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з метою звернути увагу вищих органів державної влади на проблему неконтрольованого обігу ГМО в Україні, а також сприяти врегулюванню цієї ситуації.

«Ми хочемо звернутися до нашого уряду, держорганів, Верховної Ради, президента для того, щоб звернути їхню увагу на це чутливе питання. Українські споживачі також не хочуть споживати ГМО-продукцію», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Асоціація Agent Green - громадська організація з охорони довкілля, створена в 2009 році в Румунії з метою збереження біорізноманіття.