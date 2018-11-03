Син куми Порошенка очолив національну акціонерну компанію «Украгролізінг»

«Украгролізинг» планували приватизувати цього року.

Кабінет міністрів назначив виконуючим обов’язки генерального директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» Андрія Білозіра, який є сином співачки, народного депутата і колишнього міністра культури Оксани Білозір.

Текст відповідного розпорядження Кабінету міністрів від 31 жовтня №803-р оприлюднено на Урядовому порталі.

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«Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконуючим обов’язки генерального директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної Компанії», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого було включено 26 об'єктів, зокрема й «Украгролізинг». Пізніше цей список скоротили до 23 підприємств.

Довідка УНІАН. «Украгролізинг» продає сільськогосподарську техніку та обладнання для підприємств агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.