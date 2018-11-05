Свіжі огірки в Україні подорожчали майже вдвічі

Кілограм коштує від 28 гривень.

В Україні майже вдвічі подорожчали тепличні огірки на ринках за останній тиждень. Ці овочі можна придбати мінімум за 28 гривень за кілограм.

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Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Основною причиною такого різкого подорожчання, за словами продавців, є закінчення запасів. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим.

Ціни на огірки майже в два рази вищі, ніж за такий же період минулого року. До України вже завозять овочі з Туреччини, щоправда, поки невеликі обсяги.

Тим часом зростають у ціні овочі з борщового набору. Експерти запевняють, що з часом продукти почнуть дешевшати.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2018 року в річному вимірі - порівняно з вереснем 2017 року - становила 8,9%, уповільнившись із 9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 9% і 10%, відповідно.