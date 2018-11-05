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Арабська компанія завершила операцію з купівлі агрохолдингу "Мрія"

15:22, 05 листопада 2018
Агро
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Ілюстрація REUTERS

Арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) завершила операцію з купівлі агрохолдингу "Мрія", включаючи всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, що володіють правом оренди земельного банку.

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"Mriya Farming PLC (Великобританія) і SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобританія) завершили операцію купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів групи «Мрія», включаючи всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, що володіють правом оренди земельного банку", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що операція була закрита після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ). При цьому сума і умови угоди не розголошуються.

Відзначається, що після завершення угоди «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні спільно з дочірньою компанією Salic – Continental Farmers Group (CFG). Обидві компанії завершать сезон як окремі бізнеси і в поточній конфігурації.

"Наступні кілька місяців «Мрія» і CFG сфокусуються на підготовку до інтеграції активів і розробці стратегії об'єднаного бізнесу під керівництвом Саймона Чернявського в якості генерального директора і Марка Леарда в якості голови правління. Компанії планують представити спільну бізнес стратегію навесні 2019 року", - відзначили в прес-службі.

Також повідомляється, що під час підписання угоди 12 вересня 2018 року новий власник «Мрії» заявив про свій намір інвестувати значні кошти в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року агрохолдинг "Мрія", який допустив у серпні 2014 року технічний дефолт і перейшов під контроль кредиторів, в результаті переговорів про реструктуризацію знизив максимально посильне боргове навантаження до 330 млн дол.

У травні 2017 року "Мрія агрохолдинг" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодили умови реструктуризації заборгованості компанії перед IFC.

У серпні 2018 року агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, знизивши боргове навантаження з 1,1 млрд дол. до 309,5 млн дол.

12 вересня 2018 року арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) уклала договір купівлі-продажу сільськогосподарських активів групи «Мрія».

26 жовтня арабська сільськогосподарська компанія Salic отримала дозвіл на купівлю ряду компаній, що входять до агрохолдингу "Мрія".

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Теги: #сільгоспвиробництво#аграрії