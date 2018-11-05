Україна виготовила мільйон тонн цукру

Станом на 5 листопада в Україні працюють 40 цукрових заводів.

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня з запуском Томашпільського цукрового заводу, виробили 1,03 мільйона тонн цукру.

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Про це повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

"Станом на 5 листопада вироблено 1,03 мільйона тонн цукру і перероблено 7,9 мільйона тонн цукрових буряків", - йдеться в повідомленні.

Згідно повідомленню, станом на 5 листопада в Україні працюють 40 цукрових заводів з прогнозованих 42.

Як повідомляв УНІАН, виробництво цукру в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) очікується на рівні трохи менше 2 мільйонів тонн.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 мільйона тонн.