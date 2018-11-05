Українські аграрії намолотили понад 60 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 44,3 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 5 листопада намолотили 60,7 мільйона тонн зернових культур з площі 13,7 мільйона га, або 92% до прогнозу, при врожайності 44,3 ц/га.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 мільйона тонн на площі 9,9 мільйона га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 25,6 мільйона га на площі 3,5 мільйона га, або 77% до прогнозу, при врожайності 72,4 ц/га; гречки - 134 тисячі тонн на площі 106 тисяч га, або 98% до прогнозу, при врожайності 12,6 ц/га; проса - 78 тисяч тонн на площі 50 тисяч га, або 96% до прогнозу, при врожайності 15,5 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 13,2 мільйона тонн на площі 5,9 мільйона га (98%) при врожайності 22,4 ц/га; сої - 4,2 мільйона тонн на площі 1,6 мільйонів га (96%) при врожайності 25,5 ц/га; ріпаку - 2,7 мільйона тонн на площі 1 мільйон га при урожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 11,2 мільйона тонн на площі 231 тисяча га, або 83% до прогнозу, при врожайності 488 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році до 64 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.