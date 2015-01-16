Росстат викрили у заниженні реального зростання цін на овочі в Росії

Про це повідомляють аналітики проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

Зокрема, за даними Росстату, з початку 2015 року капуста в Росії подорожчала на 1,1%, цибуля - на 7,7%, помідори - на 6,7%, морква - на 6,3%, картопля - на 5,3%.

За даними проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти», який щодня проводить моніторинг цін практично у всіх регіонах Росії, тільки за останні два тижні ціни на капусту в Росії піднялися на 20%, цибуля подорожчала на 30%, морква зросла в ціні на 20%. Зростання цін на тепличні огірки та томати становило 50% і 35% відповідно.

Читайте такожІнфляція в Росії досягла найвищого рівня за 6 років

При цьому фахівці Ростсату не повідомляють про причини такого різкого підвищення ціни.

Читайте такожІндекс добробуту середнього росіянина впав більш ніж у два рази

Водночас, аналітики «АПК-Інформ» пояснюють впевнене подорожчання тепличних овочів і овочів борщового набору різким подорожчанням імпортної продукції через девальвацією рубля, а також чинним в Росії ембарго на постачання овочів з ЄС та України.