Головна проблема земельної реформи – недовіра до влади – Луцький

Експерт із земельних питань вважає, що зняття мораторію на продаж землі слід запустити в територіальних громадах, лідери яких вже користуються довірою.

Відкриття земельного ринку в Україні недоцільне без широкої громадської дискусії про принципи ринкових відносин, ролі територіальних громад, передачі їм земель і надання ефективних механізмів розпорядження земельними ресурсами.

Про це заявив Олександр Луцький, експерт із земельних питань, член політради Аграрної партії України, в ході виступу на дискусійному клубі "Ділової столиці".

"Сьогодні потрібна широка дискусія про роль територіальних громад: будуть вони повноправними гравцями і зможуть захищати права своїх членів після відкриття земельного ринку? Потрібно передати їм землі та надати ефективні механізми розпорядження ними. Бо вони ближче до людей, люди знають їх представників в обличчя, знають, звідки вони і що робили. Люди їм довіряють", - сказав Луцький.

За його словами, процес зняття мораторію слід запустити у функціонуючих об'єднаних територіальних громадах, лідери яких вже користуються довірою.

Також необхідна пауза у часі, щоб якісно підготувати інфраструктуру земельного ринку і провести роз'яснювальну роботу на місцях, особливо серед власників паїв похилого віку. Почати вже сьогодні формувати моніторинг ринку земель в прозорій і доступній формі. Але поки ця робота урядом серйозно не проводиться. В результаті, більшість українців (понад 70%) не підтримують зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільгосппризначення.

"За 17 років існування мораторію все всіх влаштовує. Деякі агрохолдинги набралися сил і готові купувати землю, тому їм не потрібен мораторій, інші ще ні, тому їм потрібен мораторій. Частина власників паїв хотіли б їх продати, але не без підстав побоюються, що їх обдурять. І тотальна недовіра гальмує завершення реформи", – підкреслив Луцький.

Також експерт зазначив, що від своєчасного внесення інформації про обмеження на використання земель сільгосппризначення та їх наявності в державний земельний кадастр та виправлення помилок у ньому залежить, наскільки цивілізованим буде процес продажу землі на початковому етапі. На думку експерта, на сьогоднішній день до державного земельного кадастру внесено інформацію про обмеження на використання земель не більше 3-5% від реально існуючих.

На тлі істотного недовіри власників пайових земельних ділянок наявність 2-3 мільйона ділянок у державному земельному кадастрі з помилками кадастрового кодування, форм власності, кадастрових номерів і просторового положення може істотно ускладнити старт ринку земель і дискредитувати саму ідею вільного і чесного обороту земель, вважає Луцький.