"Укрлендфармінг" завершує збір пізніх зернових

Компанія Олега Бахматюка на початку листопада завершила роботи зі збору урожаю пізніх зернових на 85%.

Найбільший агрохолдинг країни – група компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка - завершила роботи зі збору урожаю пізніх зернових на 85%, зокрема на 99% площах зібрано соняшник і соя і 55% вже зібрано кукурудзи.

Про це УНІАН повідомив директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський. При цьому директор з агровиробництва зазначив, що найвищу врожайність холдинг отримав на полях Вінницької, Полтавської, Сумської та Рівненської областей.

«Велика кількість опадів на території України в період цвітіння і наливу кукурудзи стала головним чинником отримання високого врожаю, одночасно сухий серпень, вересень і частина жовтня сприяли низькій збиральній вологості пізніх культур», - сказав Спаський.

Крім того, «Укрлендфармінг» переглянув технологічні підходи до вирощування пізніх сільгоспкультур, використовував гібридний і сортовий склад культур, вніс корективи в терміни і якість посіву, системи захисту.

«І все це, безумовно, позитивно вплинуло на результат - отримана висока врожайність кукурудзи. Цього року порадувала і врожайність сої: на деяких підприємствах вона перевищувала 4 т\га», - повідомив Спаський.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Мінагропрод повідомив, що Україна в 2018-2019 маркетинговому році може збільшити експорт кукурудзи до рекордних 22 млн тонн завдяки високому врожаю цієї культури. Зокрема, в цьому році валовий збір урожаю кукурудзи очікується на рівні 30 млн тонн.

За даними міністерства, українські аграрії станом на 30 жовтня намолотили 57,5 млн тонн зернових культур з площі 13,3 млн га, або 90% до прогнозу.

Зокрема, кукурудзи зібрано 22,5 млн тонн на площі 3,2 млн га, або 70% до прогнозу, при врожайності 70,3 ц/га; гречки - 133 тис. тонн на площі 106 тис. га, або 98% до прогнозу, при врожайності 12,6 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 13,1 млн тонн на площі 5,8 млн га (96%) при врожайності 22,4 ц/га; сої - 4,1 млн тонн на площі 1,6 млн га (93%) при врожайності 25,4 ц/га.

Раніше директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський.повідомив у коментарі УНІАН, що холдинг повністю і вчасно завершив посівну кампанію озимих культур, незважаючи на аномальну суху погоду, що встановилася на всій території України

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні.