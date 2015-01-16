Україна зібрала рекордний врожай зернових за роки незалежності

Зокрема, урожай пшениці у 2014 році зріс на 9,9% - до 24,1 млн тонн, ячменю - на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурудзи - скоротився на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, минулого року скоротився на 7,7% порівняно із 2013 роком - до 10,1 млн тонн, ріпаку - на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сої - зріс на 41,3%, до 3,9 млн тонн.

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Валовий збір цукрових буряків, за оцінками Держстату, у 2014 році склав 15,55 млн тонн, що на 44,2% більше, ніж у 2013 році.

Крім того, у 2014 році Україна зібрала 23,7 млн тонн картоплі, що на 8,4% більше, ніж на рік раніше. Урожай овочів у країні зріс на 2,6% - до 9,6 млн тонн, а плодів і ягід - скоротився на 7,8%, до майже 2 млн тонн. Валовий збір винограду становив 435,5 тис. тонн, що на 4,5% менше, ніж у 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, урожай зернових в Україні у 2013 році зріс на 36,3% порівняно із 2012 роком - до 62,9 млн тонн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна помітно збільшила експорт аграрної продукції в Євросоюз.