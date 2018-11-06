"Купувати потрібно сьогодні, щоб завтра вже не було пізно", - експерти про економію фермерів на добривах

Порівняно з європейськими колегами, українські фермери використовують втричі менше добрив на гектар.

Українські чорноземи - під загрозою. За даними Інституту здоров'я рослин, за останнє сторіччя кількість гумусу в наших грунтах знизилося з 12% до 4%. А кожен другий гектар землі не буде удобреним.

Про це повідомляють в сюжеті програми "Подробиці" на телеканалі "нтер".

А все тому, що українські аграрії тільки на 65% забезпечені мінеральними добривами на наступний господарський рік. Віталій Саблук, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН впевнений, що можливість запобігти збиткам 2019 року ще є.

"Ще ситуацію можна виправити, осіннє підживлення треба більше вносити, бо не та ефективність - вона падає. Єдине питання - як поводитимуться ціни. На жаль, ми бачимо, що немає можливості у трейдерів, виробників опускатися - три чверті собівартості азотних добрив - це газ. Вуглеці на світовому ринку приросли, приросли на істотний відсоток, і те, що ми бачимо сьогодні - 10700, вже буквально через місяць буде 11 500, а в березні це буде по 13000 гривень за тонну. Тому той, хто закупив сьогодні - істотно мінімізує збитки", - переконаний Віталій Саблук.

У порівнянні з європейськими колегами, українські фермери використовують втричі менше добрив на гектар. І щоб досягти рівня врожайності, який існує в Європі, необхідно вирішити проблему азотних добрив.

"Завжди національне виробництво було наближене до фермерства, і добрива були дешевші. І у нас все для цього є - сировина, готові побудовані потужності. Виникає питання - чому ми все це руйнуємо? Треба негайно провести ряд заходів, які дадуть можливість прийняти якесь оптимальне рішення, і його треба приймати професійно і рухатися далі. Тому що ми все більше і більше накопичуємо проблеми, які єдину галузь, яка тримається ще на плаву - зупинять", - застерігає Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, народний депутат України.

Поки уряд вирішує долю бюджетних компенсацій, експерти радять фермерам не втрачати часу і вже сьогодні купувати добрива, поки вони не подорожчали на 20% слідом за газом. Економія на добривах сьогодні призведе лише до втрати врожаю і величезних збитків.