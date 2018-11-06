У Roshen розповіли, звідки у Донецьку та Криму цукерки компанії

У корпорації заявляють, що на окупованих територіях свою продукцію не реалізують.

У кондитерській корпорації Roshen допускають, що продукція під однойменним брендом могла потрапити на прилавки магазинів на окупованих територіях, а саме Донецьк, Луганськ і на територію Криму, шляхом продажу цукерок третіми особами.

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Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми не володіємо достовірною інформацією, про походження солодощів там, але ми не виключаємо можливість продажу нашої продукції третіми особами на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і в анексованому Криму. Корпорація не може контролювати переміщення продукції після реалізації офіційними дистриб'юторами, тому припускаємо ймовірність контрабанди та діяльності перекупників", - повідомили в прес-службі корпорації.

Водночас, в компанії заявляють, що Roshen не реалізує продукцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, як і на території анексованого Криму.

Нагадаємо, раніше LIGA.netповідомляла про те, що в Донецьку та Криму продаються цукерки Roshen.