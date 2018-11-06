Агрохолдинг Косюка цього року отримав 812 мільйонів держдотацій

При цьому МХП є одним із лідерів за прибутковістю в галузі. Тільки за підсумками 2017 року холдинг Косюка отримав 230 мільйонів доларів чистого прибутку, що в 3,3 раза більше, ніж роком раніше.

Підприємство «Вінницька птахофабрика», що входить в структуру агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», в 2018 році отримало 812 млн грн державних дотацій за програмою часткового відшкодування вартості будівництва реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.

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Про це йдеться в повідомленні на веб-порталі Державної казначейської служби E-data.

Згідно з повідомленням, найбільшу суму дотацій у розмірі 618 млн грн «Вінницька птахофабрика» отримала станом на 1 листопада. Ця величезна суму була переведена на рахунки МХП п'ятьма платежами.

Крім того, в серпні «Вінницька птахофабрика» отримала ще 187 млн грн дотаційної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, МХП протягом останніх років є абсолютним лідером з отримання дотацій з державного бюджету.

На початку листопада Кабмін прийняв постанову, якою збільшив дотації найбільшим агрохолдингам в 2018 році ще на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн.

Всього на програми підтримки аграрного сектора в 2018 році в бюджеті передбачено 6,3 мільярда гривень. Але з цієї суми фермери змогли отримати мізерну суму – всього 2%.

Народні депутати і експерти неодноразово критикували уряд Гройсмана за виділення великим агрохолдингам величезних дотацій з бюджету. Прем'єр безліч разів обіцяв змінити механізм розподілу дотації аграріям, обіцяючи надавати допомогу більше фермерам і середнім господарствам. Проте досі нічого не змінилося.

За підсумками 2017 року холдинг «МХП» Юрія Косюка отримав 230 мільйонів доларів чистого прибутку, що в 3,3 раза більше, ніж роком раніше.