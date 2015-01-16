Россільгоспнагляд для зняття заборони на продукти хоче перевіряти підприємства в ЄС

Інспекції пропонується провести з метою зняття з них різних обмежень для можливості оперативно відновити поставки в РФ після скасування продовольчого ембарго, заявив журналістам у кулуарах форуму "Зелений тиждень" голова служби Сергій Данкверт, передає Прайм.

Росія 7 серпня на рік заборонила імпорт низки продовольчих товарів із країн, які ввели санкції щодо Москви: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. У відповідний список потрапили яловичина, свинина, птиця, морепродукти, овочі, фрукти, сири і молочна продукція, горіхи.

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"Усі європейські (партнери - ред.) зацікавлені в тому, щоб почати рух товарів санкційного ряду. Ми сказали, що ініціатива в цьому відношенні в наші повноваження не входить. Єдине, ми запропонували провести низку заходів щодо зняття обмежень із земель та підприємств Німеччини з тим, щоб, коли санкції знімуть, ці підприємства могли працювати", - сказав Данкверт.

За його словами, зараз німецькі підприємства заблоковані фактично двома заходами: з одного боку обмеженнями Россільгоспнагляду, з іншого - заходами у відповідь на санкції Заходу уряду РФ. Причому Данкверт зазначив, що аналогічна ситуація також із Голландією, Францією, Бельгією, Італією.

"Після введення відповідних заходів перестали вести переговори із ветслужбами цих країн. А зараз, через півроку, говоримо, що якщо вам потрібно, то давайте рухатися вперед, ми готові. Тому що нам треба запланувати інспекцію, роботу, а це означає фінансування. Ми поки що цього не робили, але готові розглянути найближчим часом", - сказав він.

Однак він зазначив, що російська ветслужба більше не зможе приймати гарантії, які раніше давав Євросоюз. "Складно їм контролювати, у підсумку і відповідальність лежить на конкретних службах країн і ветлікарях. ... У ЄС усі бояться говорити, що більше ролі треба надати владі самих країн", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Медведєв заявив, що Росія заборонила поставки українських продуктів через європейські техстандарти.