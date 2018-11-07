этот материал доступен на русском

Українські аграрії оформили аграрних розписок на 3,3 мільярда

11:40, 07 листопада 2018
Агро
431 0
З початку року аграрії оформили 521 аграрну розписку / фото УНІАН

Українські аграрії за десять місяців поточного року оформили 521 аграрну розписку на загальну суму 3,3 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики і продвольствия Олени Ковальової.

Читайте такожАграрні розписки стануть доступні і для тваринників

"Протягом трьох років в Україні успішно реалізується проект з впровадження аграрних розписок. Лише за 10 місяців 2018 року виробники залучили 3,3 мільярда гривень, а це 75% від загальної суми, оформивши 521 аграрну розписку. І якщо раніше ми були акцентовані на зерновому ринку, то сьогодні спектр заставної продукції значно розширився", - цитує прес-служба Ковальову.

Так, зараз аграрні розписки можна оформити під заставу 25 сільськогосподарських продуктів, серед яких ягоди - чорниця, малина, шипшина і кавун; яблука; овочі - картопля, морква, зелений горошок, часник, а також рис, гречка, гірчиця, сіно і молоко.

Заступник міністра додала, що за всю історію існування цього проекту в Україні, 90% аграрних розписок були видані малим та середнім виробникам.

Крім того, за три роки існування аграрних розписок був сформований і запущений Національний реєстр аграрних розписок, оформлено 703 аграрні розписки на 4,5 мільярда гривень.

У прес-службі також зазначили, що в майбутньому Мінагропрод має намір покращувати законодавчу базу для роботи аграрних розписок. Крім того, планується спільна робота Міністерства з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо запуску аграрних розписок як цінних паперів на фондовий ринок.

Аграрні розписки є альтернативою банким кредитами / фото УНІАН

При цьому заступник міністра зазначила, що система аграрних розписок цікава не лише виробникам аграрної продукції, але і постачальникам, а також фінансовому сектору, адже деякі банки вже організували спеціальні програми кредитування із залученням аграрних розписок.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Верховна Рада прийняла Закон "Про аграрні розписки", який дає можливість аграріям використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчі документи.

Механізм аграрних розписок є альтернативою банківському кредитуванню. У Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках є зависокою для сільгосппідприємств.

Переважно розписками користуються виробники зернових та олійних культур. Однак попит на цей інструмент зростає також з боку фермерів, які займаються овочівництвом та садівництвом. У 2017 році проект працював у 8 областях України - Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій.

Аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою у вигляді майбутнього врожаю. По аграрній розписці позичальник може розрахуватися або грошовими засобами, або постачанням сільськогосподарської продукції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аграрні розписки