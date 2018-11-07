Українські аграрії оформили аграрних розписок на 3,3 мільярда

В майбутньому міністерство має намір покращити законодавчу базу для роботи аграрних розписок, а також планує спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку запустити аграрні розписки на фондовий ринок як цінні папери.

Українські аграрії за десять місяців поточного року оформили 521 аграрну розписку на загальну суму 3,3 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики і продвольствия Олени Ковальової.

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"Протягом трьох років в Україні успішно реалізується проект з впровадження аграрних розписок. Лише за 10 місяців 2018 року виробники залучили 3,3 мільярда гривень, а це 75% від загальної суми, оформивши 521 аграрну розписку. І якщо раніше ми були акцентовані на зерновому ринку, то сьогодні спектр заставної продукції значно розширився", - цитує прес-служба Ковальову.

Так, зараз аграрні розписки можна оформити під заставу 25 сільськогосподарських продуктів, серед яких ягоди - чорниця, малина, шипшина і кавун; яблука; овочі - картопля, морква, зелений горошок, часник, а також рис, гречка, гірчиця, сіно і молоко.

Заступник міністра додала, що за всю історію існування цього проекту в Україні, 90% аграрних розписок були видані малим та середнім виробникам.

Крім того, за три роки існування аграрних розписок був сформований і запущений Національний реєстр аграрних розписок, оформлено 703 аграрні розписки на 4,5 мільярда гривень.

У прес-службі також зазначили, що в майбутньому Мінагропрод має намір покращувати законодавчу базу для роботи аграрних розписок. Крім того, планується спільна робота Міністерства з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо запуску аграрних розписок як цінних паперів на фондовий ринок.

При цьому заступник міністра зазначила, що система аграрних розписок цікава не лише виробникам аграрної продукції, але і постачальникам, а також фінансовому сектору, адже деякі банки вже організували спеціальні програми кредитування із залученням аграрних розписок.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Верховна Рада прийняла Закон "Про аграрні розписки", який дає можливість аграріям використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчі документи.

Механізм аграрних розписок є альтернативою банківському кредитуванню. У Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках є зависокою для сільгосппідприємств.

Переважно розписками користуються виробники зернових та олійних культур. Однак попит на цей інструмент зростає також з боку фермерів, які займаються овочівництвом та садівництвом. У 2017 році проект працював у 8 областях України - Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій.

Аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою у вигляді майбутнього врожаю. По аграрній розписці позичальник може розрахуватися або грошовими засобами, або постачанням сільськогосподарської продукції.