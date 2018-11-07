Україна і Сербія домовилися про експорт українських яєць

Раніше Україна отримала дозвіл на експорт до Сербії м'яса птиці.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та компетентний орган Республіки Сербія погодили ветеринарний сертифікат для експорту яєць і яєчних продуктів з України, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

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"Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Сербія погодили ветеринарні сертифікати здоров'я для експорту яєць і яєчних продуктів з України до Сербії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна отримала дозвіл на експорт в Сербію м'яса птиці.

У 2016 році Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) виділяла ринки Сербії, Монголії, Таджикистану та Туркменістану як одні з найперспективніших для українських експортерів.