Укрлендфармінг Бахматюка заявили про рекордні надої молока

В одному з найбільших агровиробників Європи агрохолдингу Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка заявили, що завдяки селекції і прогресивним методикам агровиробництва добилися показників надоїв на рівні європейських рекордсменок.

Середній надій по Україні становить 6,7 тис кг, по Франції - 8,2. Очікуваний річний надій на фермі в с. Підліснівка Сумського району - 9,3 кг. Це винятковий результат по країні.

Ферма в с. Підліснівка - одна з 19-ти молочнотоварних ферм Північного регіонального управління Укрлендфармінг.

Успішний досвід підвищення надоїв молока поширюється на всі молочне господарство групи компанії. Спеціально відібрані телята, що народилися від найбільш продуктивних корів, продуктивніше їх за надоями як мінімум на 300-400 кг. "На фермі утримується 200 корів чорно-рябої породи Голштин американської селекції, - розповідає Василь Лобода, директор з виробництва «Райз-Максимко» (Укрлендфармінг). - Надій на одну корову в цьому році - 9,3 тис кг молока (в день - до 24 кг), корови-рекордсменки дають і по 14-15 тисяч молока екстра-класу і жирності 3,7%".

У компанії розповіли, що секрет - в харчуванні і особливому догляді. Годують корів силосом, сінажем, вирощеними на підприємствах групи компаній. Фураж поставляє Степановський елеватор (також входить до групи компаній "Укрлендфармінг"), білкову групу підприємство купує. Особливий догляд полягає в умовах утримання і дотриманні температурного режиму. Корови з ранньої весни до пізньої осені перебувають на вільному випасі, в спеку і дощ корови ховаються під спеціально обладнаним навісом. Ветеринарні служби проводять дослідження стану здоров'я корів кожні 45 днів, завдяки чому за останні чотири роки на фермах Північного кластера не виявлено жодного випадку серйозного захворювання.

Укрлендфармінг - лідер сільськогосподарського виробництва в Україні. М'ясні породи, які вирощує «Укрлендфармінг», є джерелом так званої «мармурової» яловичини, яка високо цінується у всьому світі. Головними ринками збуту цієї продукції є країни Близького Сходу та Північної Африки.

В цілому в Укрлендфармінг створено 11 кластерів, які працюють майже в усіх областях України. Агровиробник управляє земельним банком в більш ніж півмільйона гектарів і володіє мережею елеваторів потужністю 2,5 млн тонн зерна. До складу агрохолдингу Укрлендфармінг також входить 216 зерносховищ, п'ять насіннєвих заводів, 19 птахофабрик, десять ферм по вирощуванню курей-несучок, три репродуктора, три селекційних господарства, шість комбікормових заводів, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", три склади тривалого зберігання яєць , шість цукрових заводів і 19 м'ясокомбінатів. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків України.