Україна експортувала понад 14 мільйонів тонн зернових
11:52, 08 листопада 2018Агро
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Експорт пшениці становить 7,8 мільйона тонн.
Ілюстрація REUTERS
Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) за станом на 7 листопада експортували 14,1 мільйона тонн зернових.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема, пшениці відправлено на експорт 7,8 мільйона тонн, ячменю - 2,8 мільйона тонн, кукурудзи - 3,1 мільйона тонн.
Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 70,9 тисячі тонн борошна.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.
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