Агропром забезпечив понад 37% українського експорту

При цьому визначні позиції в аграрному експорті посідають зернові, олійні, макуха та м'ясопродукти.

Українські аграрії у січні-вересні експортували продовольства на 13 мільярдів доларів, що забезпечило понад 37% загального українського експорту.

Читайте такожУкраїна виробила мільйон тонн цукру

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на заступника директора інституту Миколи Пугачова.

"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами 9 місяців 2018 продовжує перевищувати 37%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що визначні позиції у товарній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту посідають кілька груп сільськогосподарської продукції. Зокрема, зернових культур за 9 місяців поточного року було експортовано на суму 4,8 мільярда доларів. Насіння олійних на зовнішні ринки було продано на суму 1,3 мільярда доларів. Крім того, макухи українські аграрії експортували на 594 мільйони доларів, а м'ясопродуктів - 479 мільйонів доларів.

Сукупна частка цих видів продукції становить близько 80% вартісних обсягів вітчизняного аграрного експорту, зазначив Пугачов.

За його словами, за січень-вересень 2018 року порівняно з торішніми показниками зросли обсяги експорту в натуральному вираженні цілої низки продуктів. Так, експорт яєць збільшився майже на 28% і становить 82 тисячі тонн. Більш ніж у три рази зросли обсяги експорту яблук і груш - до 29 тисяч тонн. Ріпакової олії українські аграрії експортували 101 тисячу тонн проти 53 тисяч тонн за дев'ять місяців минулого року. Крім того, поставки вітчизняних вин на ринки країн світу зросли з 33 тисяч тонн до 48 тисяч тонн.

Експерт зазначив, що це забезпечило відчутне зростання вартості цих продуктів у загальній структурі українського агропродовольчого експорту.

У прес-службі додали, що у січні-вересні 2018 року зросла вартість експортних поставок м'яса птиці – з 295 мільйонів доларів до 381 мільйона доларів, а також волоських горіхів – з 39 мільйонів доларів до 69 мільйонів доларів. За словами експерта, це обумовлено зростанням цін на ці види агропродукції.

Як повідомляв УНІАН, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16% - до майже 18 мільярдів доларів.