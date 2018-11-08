"МакДональдз" до смаку українські постачальники - їх частка зросла вдвічі

За словами гендиректора "МакДональдз Юкрейн", на сьогоднішній день налічується близько 50 українських постачальників.

Компанія "МакДональдз Юкрейн", розвиваюча американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні, за останні п'ять років збільшила частку українських постачальників продуктів в 2 рази - до 60%.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор "МакДональдз Юкрейн" Гжегож Хмелярський.

"МакДональдз" в Україні використовує понад 60% українських продуктів. Коли я став директором в 2014 році, то це було близько 30%. Нам вдалося збільшити це співвідношення в два рази", - сказав він.

За словами Хмелярського, в українських постачальників закуповується м'ясо (яловичина), молочні суміші, булочки, кетчуп та інші соуси, салат, топінги для морозива, і в цьому році почали закуповувати масло.

При цьому він уточнив, що картопля завозиться з Польщі.

Хмелярский зазначив, що зараз налічується близько 50 українських постачальників.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня компанія "МакДональдз Юкрейн", розвиваюча американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні, відкрила свій перший ресторан у Тернополі за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 30.

За весь час роботи компанії "МакДональдз Юкрейн" було інвестовано близько 250 мільйонів доларів у розвиток мережі в Україні.

"МакДональдз Юкрейн" відкрила перший заклад в Україні в 1997 році в Києві. Сьогодні в компанії працює понад 7500 осіб.