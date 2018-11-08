Після отримання 800 мільйонів дотацій МХП Косюка почав розміщувати білборди в Києві (фото)
У Києві нещодавно з'явилися величезні білборди, на яких зображена реклама найбільшого в Україні виробника курятини – компанії «Миронівський хлібопродукт», контрольний пакет акцій якої належить Юрію Косюку, колишньому першому заступнику глави Адміністрації президента Порошенка в 2014 році.
Зокрема, білборди розміщені в одному зі спальних районів столиці – Оболонському.
На них великими літерами написано «Світ можливостей» і в кутку розміщена емблема компанії. Крім того, на білборді відображений процес завантаження основної і високоліквідної продукції МХП - курятини.
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада веб-портал використання публічних коштів Е-data опублікував інформацію, що підприємство «Вінницька птахофабрика», яке входить в структуру агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», в 2018 році отримало 812 млн грн державних дотацій.
За день до перерахування грошей МХП Кабмін Володимира Гройсмана вніс зміни до постанови, якими збільшив дотації найбільшим агрохолдингам в 2018 році ще на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн. Всього на програми підтримки аграрного сектора в 2018 році в бюджеті передбачено 6,3 мільярда гривень. Але з цієї суми фермери змогли отримати мізерну суму – всього 2%.
Народні депутати і експерти неодноразово критикували уряд Гройсмана за виділення великим агрохолдингам величезних дотацій з бюджету, але досі нічого не змінилося.
За підсумками 2017 року холдинг «МХП» Юрія Косюка отримав 230 мільйонів доларів чистого прибутку, що в 3,3 рази більше, ніж роком раніше.
Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини.