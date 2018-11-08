Після отримання 800 мільйонів дотацій МХП Косюка почав розміщувати білборди в Києві (фото)

Вже кілька років МХП Юрія Косюка, який отримав понад 230 мільйонів доларів чистого прибутку в 2017 році, є абсолютним лідером в галузі з отримання дотацій з державного бюджету

У Києві нещодавно з'явилися величезні білборди, на яких зображена реклама найбільшого в Україні виробника курятини – компанії «Миронівський хлібопродукт», контрольний пакет акцій якої належить Юрію Косюку, колишньому першому заступнику глави Адміністрації президента Порошенка в 2014 році.

Зокрема, білборди розміщені в одному зі спальних районів столиці – Оболонському.

На них великими літерами написано «Світ можливостей» і в кутку розміщена емблема компанії. Крім того, на білборді відображений процес завантаження основної і високоліквідної продукції МХП - курятини.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада веб-портал використання публічних коштів Е-data опублікував інформацію, що підприємство «Вінницька птахофабрика», яке входить в структуру агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», в 2018 році отримало 812 млн грн державних дотацій.

За день до перерахування грошей МХП Кабмін Володимира Гройсмана вніс зміни до постанови, якими збільшив дотації найбільшим агрохолдингам в 2018 році ще на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн. Всього на програми підтримки аграрного сектора в 2018 році в бюджеті передбачено 6,3 мільярда гривень. Але з цієї суми фермери змогли отримати мізерну суму – всього 2%.

Народні депутати і експерти неодноразово критикували уряд Гройсмана за виділення великим агрохолдингам величезних дотацій з бюджету, але досі нічого не змінилося.

За підсумками 2017 року холдинг «МХП» Юрія Косюка отримав 230 мільйонів доларів чистого прибутку, що в 3,3 рази більше, ніж роком раніше.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини.