В Укрлендфармінг Бахматюка розповіли, як за 5 років збільшили поголів’я м’ясних корів у 2,5 рази

Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка спростовує міф про неприбутковість вітчизняного тваринництва. Сьогодні на підприємствах групи Укрлендфармінг утримується понад 40 тис. голів, у тому числі в - понад 7 тис. ВРХ м’ясного напрямку.

Тварини знаходяться на випасах з ранньої весни й до пізньої осені. Корови отримують вдосталь зелених кормів, при цьому аграрії ефективно використовують заливні пасовища та досягають максимальних економічних результатів.

Директор із виробництва групи компаній Василь Лобода відзначає: “М’ясний напрямок у компанії «Укрлендфармінг» в пріоритеті та продовжує розвиватися гарними темпами. За останні 5 років поголів’я м’ясної худоби зросло більше ніж у 2,5 рази. Тому ми маємо всі підстави стверджувати, що є реальні перспективи розвитку тваринницької галузі і в компанії «Укрлендфармінг», і в Україні, загалом».

Один із секретів успіху фахівців холдингу – це системна селекційна робота. Кожне нове покоління худоби на підприємстві показує кращі показники у порівнянні з попередніми результатами приросту. Як пояснює Василь Лобода, вдосконалення племінних характеристик цієї породи вдалося досягти завдяки покращенню генетичного потенціалу стада та застосуванню збалансованого раціону тварин. «Усе м’ясне поголів’я цілий рік знаходиться на вулиці, а у великі снігопади ми завозимо більше соломи. В раціоні відгодівлі використовуємо лише власні якісні корми – силос з кукурудзою, сінаж з багаторічних трав, люцерною, фураж, зерновідходи кукурудзи, білкова група (соя)». Усі тварини, які знаходяться у фідлотах, збудованих за канадською технологією, щодоби мають приріст понад 1,4 кг, а за рік набирають понад 550 кг живої маси.

«Так історично склалося, що саме тваринництво може врятувати село та дати поштовх до розвитку новостворених ОТГ, збереженню об’єктів інфраструктури – шкіл, лікарень, дитячих садочків. Державна підтримка тваринницької галузі – це нові робочі місця для селян та реальний шанс відродити заможне українське село, як колиску нації», - говорить Василь Лобода.

Нагадаємо, що компанія Олега Бахматюка Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) - лідер в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах України. М'ясні породи, які вирощує «Укрлендфармінг», є джерелом так званої «мармурової» яловичини, яка високо цінується у всьому світі. Головними ринками збуту цієї продукції є країни Близького Сходу та Північної Африки.