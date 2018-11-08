На Одещині затримали 20 тонн заражених гранатів з Туреччини

У фруктах виявили середземноморську плодову муху.

В Одеській області в партії привезених з Туреччини гранатів вагою понад 20 тонн виявлено середземноморську плодову муху.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби України в Одеській області, середземноморську плодову муху (Сeratitis capitata Wied) було виявлено 6 листопада під час проведення фітосанітарного контролю імпортних вантажів.

Управлінням фітосанітарної безпеки було вжито низку заходів із затримання зараженого вантажу.

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Довідка УНІАН. Середземноморська плодова муха (Ceratitis capitata) - вид мух-пестрокрилок (Tephritidae), є небезпечним шкідником плодових культур. Личинки пошкоджують плоди понад 200 видів рослин.

Пошкоджені личинками плоди передчасно обпадають. У місцях пошкодження м'якоть плодів руйнується, хоча зовні вони зберігають здоровий вигляд. Під час яйцекладки пошкоджується шкірка, що сприяє гниттю плодів і розвитку цвілі. У районах поширення виду, у разі його масового розмноження, муха може повністю знищувати урожай плодів, овочів і винограду.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня з України до Туреччини відправили вантаж із понад 300 вівцями, а вже 12 жовтня їх повернули назад. Офіційно Туреччина не пояснила причину повернення вантажу з вівцями.

Тварини близько двох тижнів перебували у закритій вантажівці без води та їжі в морському порту «Чорноморськ» в Одеській області. Багато овець були в тяжкому стані, деякі померли.