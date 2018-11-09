Товарообіг сільгосппродукції між Україною та ЄС збільшився до $6 мільярдів

Український експорт при цьому становить 4,12 мільярда доларів, імпорт - 1,9 мільярда доларів.

Товарообіг сільськогосподарської продукції в січні-вересні поточного року між Україною і Європейським Союзом збільшився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 6,07 мільярда доларів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"За результатами січня-вересня 2018 року зовнішньоторговельний оборот аграрними і харчовими товарами між Україною і країнами ЄС становить 6,07 мільярда доларів і збільшився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Український експорт при цьому становить 4,12 мільярда доларів, а імпорт - 1,9 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, позитивна динаміка розвитку двосторонньої торгівлі спостерігається третій рік поспіль.

"Зона вільної торгівлі працює як для наших виробників, так і для європейських. Наприклад, за 9 місяців 2016 року український аграрний і харчової експорт на ринки ЄС склав майже 2,9 мільярда доларів, але за той же період 2017 року - вже 4,2 мільярда доларів. Незважаючи на зниження темпів зростання українського аграрного і харчового експорту на ринки ЄС цього року, ми впевнені в тому, що подальше зниження торговельних бар'єрів між Україною і ЄС надаватиме позитивний ефект для двох сторін, і все більше українських експортерів будуть виходити на ринки ЄС зі своєю продукцією", - цитує прес-служба Трофімцеву.

Заступник міністра зазначила, що основними товарними групами, експорт яких помітно збільшився порівняно з 2017 роком, стали насіння ріпаку, пшениця, горіхи та кондитерські вироби, м'ясо птиці, жито, шоколад та вироби з нього.

Трофімцева додала, що за дев'ять місяців 2018 року загальна вартість імпорту склала 1,9 мільярда доларів. При цьому найбільш активно в ЄС Україна закуповувала тютюн та вироби з нього, продукти для годування тварин, шоколад та вироби з какао-бобів, м'ясо і субпродукти, насіння олійних культур, алкогольну продукцію та інші товари.

Вона додала, що вже три роки поспіль найбільшими торговельними партнерами серед країн ЄС залишаються Нідерланди, Польща, Італія, Німеччина та Іспанія.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна поставила до ЄС агропродовольчої продукції на 5,8 мільярда доларів, перевищивши рекордні показники експорту в цей регіон докризових 2012 і 2013 років у 5 мільярдів доларів і досягнувши найвищого за час незалежності показника.

Європейський Союз у 2017 році імпортував сільгосппродукції до України на 2,27 мільярда доларів.