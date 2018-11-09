Україна з початку року скоротила експорт свинини в три рази

При цьому імпорт свинини за звітний період збільшився у 5,7 рази, а імпорт м'яса птиці - на 18%.

Українські підприємства за перші десять місяців поточного року поставили на зовнішні ринки 1,54 тисячі тонн свинини, що в 3 рази менше показника за аналогічний період минулого року, в грошовому вираженні експорт свинини також скоротився в три рази – до 3,33 мільйона доларів.

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Про це йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно зі статистичними даними, імпорт свинини в Україну за звітний період збільшився у 5,7 рази в натуральному вираженні та в 1,4 рази в грошовому – до 23,4 тисячі тонн і 43,2 мільйона доларів відповідно.

Експорт м'яса птиці і субпродуктів з України, за даними ДФС, за звітний період виріс на 18,7% у натуральному вираженні – до 271,33 тисячі тонн, та на 31,6% у грошовому вираженні – до 425,22 мільйона доларів.

Імпорт цих продуктів у січні-жовтні становив 111 тисяч тонн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні імпорт м'яса птиці та субпродуктів зріс на 15% – до 44,2 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, валютна виручка від експорту свіжої, охолодженої і мороженої свинини в 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком і становила 10,5 мільйона доларів.

За даними Державної фіскальної служби України в 2017 році експортувала 271,32 тисячі тонн м'яса птиці на суму 389,64 мільйона доларів.