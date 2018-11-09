Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю кукурудзи в Україні

Експорт кукурудзи з України за цей період може скласти 27 мільйонів тонн, що на 2 мільйони тонн перевищує попередню оцінку американського відомства.

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз урожаю кукурудзи в Україні в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 – червень 2019) на 2,5 мільйони тонн порівняно з жовтневим прогнозом – до 33,5 мільйона тонн, повідомляється на сайті USDA.

Читайте такожЕксперти прогнозують в Україні рекордний урожай кукурудзи

Згідно з повідомленням, експорт кукурудзи з України за підсумками поточного 2018-2019 МР може скласти 27 мільйонів тонн, що на 2 мільйони тонн перевищує попередню оцінку американського відомства.

Американське міністерство також підвищило прогноз експорту ячменю з України на 200 тисяч тонн — до 4,5 мільйона тонн.

Загалом, за прогнозами Мінсільгоспу США, урожай зерна в Україні в 2018 році може скласти 67,2 мільйона тонн. При цьому, за даними відомства, українські аграрії в 2016-2017 МГ експортують 48,16 мільйона тонн зернових, з яких пшениці – 16,5 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018) поставила на зовнішні ринки, за попередніми даними, 39,375 мільйона тонн зернових культур.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 становив 61,3 мільйона тонн з площі 14,6 мільйона га.