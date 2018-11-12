Україна скоротила експорт яблук через критично низькі ціни на них

Перевиробництво промислових яблук цього року оцінюється в 150-200 тисяч тонн.

Україна в жовтні скоротила експорт промислових органічних яблук на 42% порівняно з жовтнем минулого року - до 2,2 тисячі тонн через перевиробництво і критично низьких цін на цю продукцію, повідомила прес-служба "Української плодоовочевої асоціації".

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"За жовтень 2018 року з України було експортовано всього 2,2 тисячі тонн яблук, або на 42% менше, ніж у тому ж місяці 2017 року. Таким чином, експорт яблук за перші чотири місяці поточного сезону становив лише 7,6 тисячі тонн і вже був нижчим, ніж минулорічний за цей же період на 7%. Якщо ж врахувати, що досить значна частина експорту яблука припала на промислове органічне яблуко для переробки, то ситуація і зовсім виглядає критичною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевиробництво промислових яблук в цьому році оцінюється в 150-200 тисяч тонн, і в умовах критичних цін на них експорт цієї продукції продовжує падати в порівнянні з торішніми показниками.

При цьому керівник проекту розвитку українського експорту та економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак зазначив, що така ситуація є наслідком застосування виробниками застарілих технологій вирощування яблук.

"Навіть в 2018 році багато виробників могли адаптувати технології для вирощування яблука, яке б могло "допливти" в Азію, але не зробили цього в надії, що "якось воно само продасться". Крім застарілих сортів і технологій, великою проблемою українських садівників є також величезна взаємна недовіра, що призводить до відсутності кооперації між ними, нерозуміння важливості інвестицій в маркетинг, а також в системний експорт продукції", - підкреслив Ярмак.

У прес-службі асоціації додали, що на сьогодні невеликі українські господарства не можуть продати яблука хорошої якості і перспективних сортів навіть по 2,5 гривні/кг (менше 10 центів/кг), тоді як виробники, які інвестували в маркетинг і технології, можуть отримати ціну за продукцію у 5-6 разів вище.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017/18 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) збільшила експорт яблук в 3,2 рази - з 12,8 тисячі тонн до 42 тисяч тонн, що стало рекордним показником.