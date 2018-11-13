Україна збільшила імпорт аграрної продукції майже до $4 мільярдів

Серед товарів-лідерів за обсягами закупівель - фрукти, в основному, цитрусові та банани.

Україна в січні-вересні поточного року збільшила імпорт аграрної продукції на 20,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 3,9 мільярда доларів.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на слова заступника директора інституту Миколи Пугачова.

"У січні-вересні 2018 року до України було ввезено агропродукції майже на 3,9 мільярда доларів США. Це на 690 мільйонів доларів США (+20,8%) більше, ніж за 9 місяців минулого року", - цитує прес-служба Пугачова.

За словами експерта, основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну стали країни Європейського Союзу - обсяги імпортних поставок з цього регіону становили 1,94 мільярда доларів, тобто третина всіх закупівель.

Крім того, в країнах Азії Україна закупила продовольства на 737 мільйонів доларів (19%), а в країнах Латинської Америки - на суму 294 мільйони доларів (7,6%).

Також серед найбільших постачальників в Україну виділяються Польща (402 мільйони доларів), Німеччина (366 мільйонів доларів), Франція (185 мільйонів доларів), Італія (184 мільйони доларів) і Нідерланди (160 мільйонів доларів).

Експерт додав, що товарна структура імпорту продовольчої продукції до України вже кілька років поспіль залишається незмінною. При цьому Пугачов уточнив, що зберігається тенденція 2018 року до зростання вартості закупівлі на всіх ключових імпортованих товарів, крім тютюну.

Разом з тим значна частка закупівель зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. В імпорті цієї групи продуктів, який за дев'ять місяців поточного року становить 371 мільйон доларів, переважає морожена риба, якої закупили на 239 мільйонів доларів.

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Серед товарів-лідерів за обсягами закупівель - фрукти, в основному, цитрусові та банани. Їх імпорт за дев'ять місяців поточного року становить 319 мільйонів доларів.

Крім того, насіння соняшнику для посіву Україна імпортувала на 214 мільйонів доларів, насіння кукурудзи - на 114 мільйонів доларів, олії - на 167 мільйонів доларів, етилового спирту - на 153 мільйони доларів, різних харчових продуктів, у тому числі чаю і кави, - на 292 мільйони доларів.

Зазначається, що сукупно ці продукти утворюють більше 51% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції.

Як повідомляв УНІАН, імпорт агропродовольчої продукції з ЄС до України за минулий рік зріс в грошовому вираженні на 16%, або на 250 мільйонів євро, - до 1,8 мільярда євро.

Виручка від експорту агропродовольчої продукції з України в країни Європейського Союзу в 2017 році зросла порівняно з минулим роком на 27%, або на 1,2 мільярда євро, і становить 5,52 мільярда євро.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 мільярда доларів. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.