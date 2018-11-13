Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази

Враховуючи середньомісячну активність ввезення свинини протягом другого півріччя, її сукупний річний імпорт може сягнути 30 тисяч тонн.

Україна в січні-жовтні збільшила імпорт свинини до 23,4 тисячі тонн на загальну суму 43,2 мільйона доларів, що в чотири рази більше показників за весь 2017 рік, повідомила прес-служба "Асоціації свинарів України".

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"У січні-жовтні в Україну надійшло 23,4 тисячі тонн свіжого, охолодженого і мороженого м'яса свиней з-за кордону загальною вартістю 43,2 мільйона доларів США. Так, ще до кінця року обсяги імпорту свинини в чотири рази перевищили минулорічні", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що імпорт свинини цього року пожвавився внаслідок скорочення внутрішньої пропозиції, що призвело до підвищення внутрішніх цін порівняно з цінами на свинину іноземного походження.

При цьому, за словами експертів, враховуючи середньомісячну активність ввезення свинини протягом другого півріччя, її сукупний річний імпорт може сягнути 30 тисяч тонн.

"Згідно з даними митної статистики, у червні імпортна активність істотно пожвавилася порівняно з початком року, а з другої половини року в Україну щомісяця надходило 3,5-4 тисячі тонн свіжої, охолодженої і мороженої свинини. З урахуванням цього, при збереженні поточного рівня активності імпортерів річні обсяги поставок свинини можуть "впритул" наблизиться до позначки 30 тисяч тонн", - зазначили експерти.

Разом з тим, наголошується, що внутрішні закупівельні ціни на свинину у живій вазі на початку листопада знизилися, що може дещо послабити інтерес українських операторів до імпортної продукції.

В асоціації додали, що розширилася товарна структура імпорту свинини. Так, в цьому році п'яту частину від загального імпорту свинини склали напівтуші охолоджені, ще 28% припало на охолоджену свинину в елементах. Крім того, менше половини від загального товарного експорту припало на морожене м'ясо свиней, інше обвалене заморожене м'ясо свиней (тримінги, обвалена корейка, шия, лопатка або окіст).

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, до кінця 2018 року ціна на свинину в Україні може піднятися на 10%.

Валютна виручка від експорту свіжої, охолодженої і мороженої свинини в 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком і склала 10,5 мільйона доларів.