Рентабельність молочної ферми «Укрлендфармінг» в Сумській області досягає 50% - представник компанії

Ферма групи компаній «Укрлендфармінг» в Батуринському районі Сумської області виробляє молоко вищого сорту і реалізує його на 20 молокозаводів.

Рентабельність молочної ферми «Укрлендфармінг» в Батуринському районі (с. Вознесенка) Сумської області сягає 50%, що доводить вигідність молочного бізнесу в Україні.

Про це повідомив журналістам директор з виробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Василь Лобода.

"Справа в тому, що в Україні поголів'я молочної худоби нечисленне, і з кожним роком воно скорочується. Тому існує дефіцит. Попит є і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку, хоча останнім часом безліч молокозаводів переорієнтується саме на зовнішні ринки. Тому рентабельність нашої ферми досить непогана - 50% і вище", - сказав Лобода.

За його словами, молочне тваринництво може бути вигідним бізнесом, навіть не дивлячись на всі складнощі утримання молочного стада. До таких, зокрема, належать витрати на утримання молочного поголів'я, в першу чергу через високі ціни на корми.

При цьому, Лобода зазначив, що на фермі групи компаній «Укрлендфармінг» виробляється молоко вищого сорту і реалізується на 20 молокозаводів.

«Ми поставляємо молоко на двадцять молокозаводів, а ціна зараз – 9,89 грн за кг. Молочне тваринництво – досить вигідний бізнес. У тваринництві один з найбільш маржинальних напрямів – це виробництво молока і племінна реалізація», - сказав Лобода.

Він також додав, що, завдяки наполегливій роботі над поліпшенням генетики молочного стада, середній надій на корову складає 24 кг в день.

Такі високі результати, за словами Лободи, стали можливі завдяки селекційній роботі над характеристиками молочного поголів'я. Так, на фермі утримується близько 2,9 тис. голів голштинської породи, яка вважається однією з кращих в молочному тваринництві.

У той же час, Лобода зазначив, що корови цієї породи досить вимогливі до догляду і погано пристосовані до утримання в кліматичних умовах України. Саме тому в планах на наступні роки - потроху заміняти її на голландську молочну породу, оскільки вона не так вимоглива у догляді, але молоко цих корів володіє більшою жирністю, що збільшує його залікову вартість.

Як повідомляв УНІАН, виробництво молока в Україні у 2017 році скоротилося на 0,5% - до 10,3 млн тонн.

Українські виробники молока за підсумками 2017 року збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком, коли було експортовано 109,2 тис. тонн на суму 158 млн дол.

У Польщі молоко дешевше, ніж в Україні на 60%. Так, в одній з польських мереж супермаркетів молоко екстра-класу коштує 14 грн (1,91 польський злотий), в той час як в Україні молоко екстра класу коштує близько 19 грн.