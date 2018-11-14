Українські аграрії намолотили 65 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 46,1 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 14 листопада намолотили 65 мільйонів тонн зернових культур на площі 14,1 мільйона га, або 95% від прогнозу при врожайності 46,1 ц/га.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 мільйона тонн на площі 9,9 мільйонів га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 30 мільйонів тонн на площі 4 мільйона га, або 87% до прогнозу при врожайності 75,4 ц/га; гречки - 135 тисяч тонн на площі 107 тисяч га, або 99% до прогнозу при врожайності 12,6 ц/га; проса - 78 тисяч тонн на площі 51 тисяча га, або 98% до прогнозу при врожайності 15,4 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 13,7 мільйона тонн на площі 6 мільйонів га (99%) при врожайності 22,7 ц/га; сої - 4,3 мільйона тонн з площі 1,7 мільйона га (98%) при урожайності 25,7 ц/га; ріпаку - 2,7 мільйона тонн з площі 1 мільйон га при урожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 12,6 мільйона тонн на площі 256 тисяч га, або 92% до прогнозу при врожайності 492 ц/га.

У міністерстві зазначили, що разом із збиранням зернових в Україні триває посівна кампанія. Так, станом на 14 листопада українські аграрії засіяли озимими зерновими 7,1 мільйона га, або 98% до прогнозованим 7,2 мільйона га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році до 64 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.