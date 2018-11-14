Україна збільшила експорт цукру в п'ять разів

Загалом за два місяці поточного маркетингового року Україна експортувала 69,4 тисячі тонн цукру.

Україна в жовтні поточного маркетингового року (МР, вересень 2017 - серпень 2018) збільшила експортні поставки цукру в п'ять разів у порівнянні з вереснем - до 58,3 тисячі тонн, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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"За жовтень поточного маркетингового року українські виробники експортували 58,3 тисячі тонн цукру, що в п'ять разів більше попереднього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основні поставки здійснювалися в Узбекистан - 60% від загального експорту і Азербайджан - 22%. Також незначні відвантаження здійснювалися в Таджикистан (5%), Вірменії та Молдови (по 3%).

У прес-службі додали, що за перших два місяці 2018-2019 маркетингового року було експортовано 69,4 тисячі тонн цукру.

За оцінками експертів асоціації, експорт цукру в поточному році складе близько 500-600 тис. тонн, а основними країнами-експортерами залишаться Узбекистан, Туреччина і Азербайджан.

У прес-службі також додали, що станом на 14 листопада вироблено 1,2 мільйона тонн цукру і перероблено 9,2 мільйона тонн цукрових буряків. В Україні працювали 40 заводів з прогнозованих 42. При цьому 9 з них вже завершили виробництво.

Як повідомляв УНІАН, виробництво цукру в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) очікується на рівні трохи менше 2 мільйонів тонн, незважаючи на скорочення кількості працюючих заводів.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МГ збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 мільйона тонн.