Агропром формує 17% ВВП України – Гройсман

Також прем'єр зазначив, що продукція вітчизняного АПК експортується до 190 країн світу.

Близько 17% валового внутрішнього продукту України формується за рахунок агропромислового комплексу.

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Про це під час привітання вітчизняних аграріїв з професійним святом заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Коли ми говоримо про агропромисловому комплексі, 17% ВВП формуєте саме ви – вашими руками, вашим інтелектом, вашими технологіями", - сказав він.

Також прем'єр зазначив, що продукція вітчизняного АПК експортується у 190 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні – до другого кварталу 2017 року – до 3,8% з 3,6% згідно з оперативними даними, оприлюдненими в серпні.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 10,1%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України поточного року на 3,5% при інфляції 9%, Світовий банк - 3,5% при інфляції 10%.