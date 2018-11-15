Україна може збільшити агроекспорт до рекордних $18 мільярдів

У січні-жовтні обсяг експорту агропродовольчої продукції з України зріс майже на 140 мільйонів доларів і склав 14,7 мільярда доларів.

Україна в 2018 році може збільшити експорт сільськогосподарської продукції до рекордних 18 мільярдів доларів, вважають експерти асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

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"При збереженні в майбутньому існуючої динаміки є всі шанси, що цього року вдасться досягти рекордних обсягів експорту агропродовольчої продукції з України на рівні 18 мільярдів доларів", - повідомила прес-служба асоціації.

Зокрема, експерти УКАБ зазначають, що за 10 місяців 2018 року обсяг експорту агропродовольчої продукції з України збільшився майже на 140 мільйонів доларів в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 14,7 мільярда доларів. При цьому частка експорту агропродукції в загальній структурі експорту з України в січні-жовтні цього року становить 37,8%.

При цьому в січні-серпні спостерігалося відставання обсягів експорту від показників минулого року.

"Лише за останній квартал вдалося наздогнати показники 2017 року і станом на жовтень перевищити їх", - сказано в повідомленні.

Зокрема експорт продукції тваринництва за 10 місяців поточного року зріс на 11,9% (106 мільйонів доларів), причому в основному збільшилися поставки м'яса птиці - на 102 мільйони доларів. Експорт продукції рослинництва збільшився на 3%, в основному за рахунок пшениці, продаж якої на зовнішні ринки збільшилися на 174 мільйони доларів. Також збільшився експорт насіння ріпаку - на 90 мільйонів доларів і кукурудзи - на 88 мільйонів доларів.

Експорт готової харчової продукції зріс на 80 мільйонів доларів (4%) в основному завдяки продажу на зовнішні ринки соєвої макухи, якій було експортовано на 37 мільйонів доларів.

При цьому поставки жирів та олії в січні-жовтні 2018 року скоротилися на 7%, або на 262 мільйони доларів. Основною причиною цього експерти назвали скорочення обсягів поставок соняшникової олії в Китай.

У прес-службі нагадали, що на сьогоднішній день рекордний показник експорту агропродовольчої продукції з України був у 2012 році - на рівні 17,9 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році експорт агропродовольчої продукції з України збільшився на 16% порівняно з 2016 роком - до 17,8 мільярда доларів.