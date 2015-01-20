Україна у 2014 році майже на третину знизила виробництво шоколаду

Виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, у 2014 році в Україні скоротилося на 29,7% порівняно з 2013 роком - до 230 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, у грудні обсяг виробництва шоколаду в країні становив 20,6 тис. тонн, що менше, ніж у грудні 2013 року й у листопаді 2014 року, на 34,6% і 12,7% відповідно.

За даними Держстату, обсяг виробництва цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, за підсумками 2014 року скоротився на 8,7% - до 183 тис. тонн. При цьому минулого місяця виробництво цієї продукції становило 15,9 тис. тонн, що на 4,6% більше порівняно з груднем 2013 року і на 8,9% менше, ніж у листопаді минулого року.

Читайте такожУкраїна може вилучити з вільної торгівлі з РФ близько 900 найменувань товарівТакож повідомляється, що виробництво солодкого печива і вафель в країні у 2014 році впало на 22,4% - до 298 тис. тонн. У грудні обсяг виробництва печива і вафель становив 22,6 тис. тонн, що на 25,5% менше, ніж за аналогічний місяць 2013 року і на 12,2% поступається листопадовому показнику 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, в Україні у 2013 році скоротилося на 2,7% порівняно з 2012 роком - до 328 тис. тонн. Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, у 2013 році становло 197 тис. тонн, що на 8,7% менше, ніж роком раніше.