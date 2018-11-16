Україна може збільшити виробництво сільгосппродукції до 262 мільярдів

При цьому виробництво продукції рослинництва може збільшитися на 7,3%, а тваринництва - скоротитися на 0,8%.

Україна в 2018 році може збільшити обсяги валової сільськогосподарської продукції на 5,1% проти минулорічних показників - до 261,8 мільярда гривень, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на директора Інституту Юрія Лупенко.

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"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточненими з урахуванням поточної динаміки, обсяги валової продукції сільського господарства в 2018 році збільшаться проти минулорічних показників на 5,1% і становитимуть 261,8 мільярда гривень у постійних цінах 2010 року", - йдеться в повідомленні.

За словами Лупенко, валова продукція рослинництва прогнозується на рівні 192,6 мільярда гривень, що на 7,3% більше, ніж у минулому році.

Зазначається, що цьогоріч очікується збільшення обсягів виробництва зернових, зернобобових та олійних культур, кукурудзи, рису, картоплі, овочів, плодово-ягідних культур і винограду. Разом з тим зменшиться виробництво пшениці, жита, гороху, гречки, вівса, проса, сорго та цукрових буряків.

За прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, валова продукція тваринництва очікується на рівні 69,2 мільярда гривень, що на 0,8% менше показника 2017 року.

Дещо збільшиться виробництво м'яса птиці і яєць.

Експерт також зазначив, що очікується зменшення виробництва м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, а також молока і вовни.

Як повідомляв УНІАН, спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становив 2,7% порівняно з 2016 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,2%.